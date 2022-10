Produção industrial portuguesa recupera e aumenta 4,9% em agosto

O índice de produção industrial aumentou 4,9%, em agosto, em termos homólogos, recuperando da queda de 0,2% em julho, mas sem o agrupamento de energia a subida tinha sido maior, de 5,9%, segundo o INE.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, 7 de outubro, revelam que, com exceção dos bens de consumo, todos os grandes agrupamentos industriais tiveram em agosto variações homólogas mais favoráveis do que em julho, com destaque para os bens de investimento.

O agrupamento de bens de investimento apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, originado por uma taxa de variação de 23,1%, quando no mês anterior tinha sido de 4,1%.

Os agrupamentos de bens de consumo e de bens intermédios registaram, respetivamente, subidas homólogas de 3,3% e 2%, contra 3,6% e -1,5% em julho.

O agrupamento de energia foi o único a apresentar variação negativa, de 0,2% em agosto, ainda assim recuperando face à queda de 8,0% de julho.

A variação mensal do índice de produção industrial foi de 3% em agosto, contra uma descida de 0,7% em julho, em resultado de todos os grandes agrupamentos industriais apresentarem contributos positivos para a variação do índice total, exceto o de energia que, ao passar de uma taxa de variação de 1,4%, em julho, para 0,2% em agosto, foi nulo.

O agrupamento de bens de investimento deu o contributo mais intenso, em resultado de uma variação mensal de 9,5% (-3,6% no mês anterior), enquanto os agrupamentos de bens intermédios e de bens de consumo registaram subidas de 2,7% e 1,8% (-0,2% e 0,8% em julho).