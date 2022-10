Preço dos combustíveis: gasolina sobe 7 cêntimos na segunda-feira e gasóleo 11,5 cêntimos

Se está a ponderar sobre quando atestar o depósito de combustível do seu automóvel, poderá ser boa ideia fazê-lo até domingo, porque na próxima segunda-feira, 10 de outubro, os preços da gasolina e do gasóleo deverão registar aumentos substanciais.

De acordo com fonte do setor petrolífero ouvida pelo Expresso, com os dados disponíveis até quinta-feira o preço da gasolina deve subir 7 cêntimos por litro na atualização da próxima semana, ao passo que o preço do gasóleo deverá agravar-se cerca de 11,5 cêntimos por litro.

Estas variações refletem o aumento do valor médio das cotações dos refinados nos primeiros quatro dias desta semana, face ao preço médio da semana passada. Falta ainda contabilizar, contudo, as variações de cotações que ocorram esta sexta-feira.

Esta semana não só a cotação do brent, produto de referência na Europa, aumentou face à semana passada (negociando atualmente em torno dos 95 dólares por barril), como também os preços dos produtos refinados subiram.

A cotação do gasóleo, por exemplo, que tinha terminado a semana passada nos 1015 dólares por tonelada, chegou na passada quarta-feira a 1199 dólares, no mesmo dia em que a OPEP anunciou um corte de 2 milhões de barris diários na produção dos seus membros e aliados, a partir de novembro.

Também a cotação internacional de referência da gasolina saltou de 934 dólares por tonelada no final da semana passada para 1033 dólares na última quarta-feira.