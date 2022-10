Nova linha de alta velocidade quer acabar com ponte aérea Lisboa-Porto

A nova linha Porto-Lisboa deverá passar a ter 60 serviços por dia, segundo estimativa da Infraestruturas de Portugal (IP), que gere as redes ferroviária e rodoviária portuguesas, devendo manter-se na Linha do Norte 17 comboios operados pela CP no serviço Intercidades, de forma a servir as cidades onde os comboios de alta velocidade não irão parar.

Das 60 viagens previstas, parte será assegurada pela CP, que o Governo quer que tenha ofertas na alta velocidade, transferindo alguns dos serviços que já oferece através dos Alfa Pendular. Mas também a B-Rail, empresa do grupo Barraqueiro, quer entrar neste negócio e tem um pedido feito junto da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) que aguarda decisão. O plano de negócios desta empresa pressupõe a existência de 24 viagens no eixo Braga-Faro, com destaque para o troço entre Porto e Lisboa. E não está posta de parte a hipótese de surgirem outros operadores interessados em oferecer via­gens nas novas linhas, como aconteceu em Espanha.