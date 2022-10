IGCP emite até mil milhões de euros em dívida de longo-prazo na quarta-feira

O Estado português vai voltar a testar os mercados na dívida de longo prazo na próxima quarta-feira, 12 de outubro, com dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a três e nove anos, num montante máximo de mil milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

Os leilões realizam-se pelas 10h30 de quarta-feira, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1000 milhões de euros. As linhas de OT terão maturidade em 15 de outubro de 2025 e 17 de outubro de 2031.

O IGCP volta assim ao mercado a emitir dívida de longo-prazo um mês depois da mais recente emissão de OT, a 16 de setembro, na qual emitiu 1250 milhões de euros em duas linhas a 10 e 4 anos, a um juro de 2,754% e 1,777%, respetivamente.

O Estado está a pagar um juro substancialmente mais alto face às anteriores emissões de OT, em linha com o aumento do custo do dinheiro promovido pelo Banco Central Europeu (BCE) desde julho deste ano.

De acordo com o calendário divulgado pelo IGCP para o quarto trimestre, a agência irá conduzir um leilão de Bilhetes do Tesouro (dívida de curto-prazo) a 11 meses, com montante indicativo entre 500 e 750 milhões de euros, uma semana depois, a 19 de outubro