Casimiro perde batalha para travar insolvência da Groundforce

Alfredo Casimiro, acionista maioritário da Groundforce, foi até à última instância para pedir a anulação da insolvência da empresa, mas voltou a ver a Justiça a indeferir o pedido. A 28 de setembro o Supremo Tribunal de Justiça considerou “findo” o recurso do empresário, lê-se na sentença a que o Expresso teve acesso. Abre-se assim a porta para que aquela que é maior empresa de logística dos aeroportos portugueses avance finalmente com os trâmites que lhe permitirão ver aprovado o plano de recuperação. Depois da sentença transitar em julgado, o plano de recuperação será depositado no Tribunal do Comércio. Segue-se a marcação da assembleia de credores para aprovação. Afastado da liderança da Groundforce, Casimiro tem-se remetido ao silêncio nos últimos meses, atuando apenas na Justiça. Perdeu em todas as instâncias. Foi a TAP, dona de 49,9% do capital, que pediu a insolvência, após um braço de ferro com Casimiro e alguns meses de salários em atraso em 2021. Com a retoma do sector, a Groundforce recuperou, saiu do vermelho e tem estado a recrutar. Casimiro chegou a ter ofertas pelos seus 50,1%, mas não aceitou. Serão comprados pela kuwaitiana NAS, escolhida pelos gestores de insolvência, com anuência dos sindicatos. Para trás ficou a Swissport e a Aviapartners.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler