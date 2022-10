Produção de petróleo da Noruega deve aumentar 15% em 2023

A produção de petróleo na Noruega deve aumentar 15% em 2023, já que o campo de Johan Sverdrup conta aumentar a produção até o final deste ano, segundo a proposta de orçamento do governo norueguês, divulgada esta quinta-feira.

"A plataforma continental norueguesa deve continuar a ser um fornecedor estável e de longo prazo de petróleo e gás para a Europa num momento muito exigente", disse o governo norueguês, citado pela agência de notícias Reuters.

A produção anual de produtos petrolíferos da Noruega - petróleo bruto, condensado e líquidos de gás natural - deve aumentar para 131 milhões de metros cúbicos (mcm) de petróleo equivalente, ou 2,26 milhões de barris por dia, face a 114 mcm em 2022.

No que se refere ao gás natural, a produção do maior fornecedor da Europa deverá rondar os 121 mil milhões de metros cúbicos (bcm) no próximo ano, em comparação com 122 bcm esperados em 2022.

O país nórdico tornou-se o principal fornecedor de gás da Europa depois da Rússia ter cortado o seu fornecimento, enquanto o petróleo do campo Johan Sverdrup está a ajudar a substituir a marca de petróleo de referência russa, antes de uma proibição quase total da União Europeia.