Preços do petróleo vão voltar a disparar? 10 perguntas e respostas sobre o corte anunciado pela OPEP

Preocupada com a deterioração da atividade económica global e uma possível redução da procura, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordou a partir de novembro diminuir a produção petrolífera em 2 milhões de barris por dia. Metade do corte virá da Arábia Saudita e da Rússia. A OPEP diz querer evitar que a retração do consumo faça afundar o preço do crude, desincentivando novos investimentos da indústria petrolífera.

