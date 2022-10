Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA sobem para 219.000 na semana passada

Na semana passada, houve 219 mil desempregados norte-americanos a pedir o subsídio de desemprego. São mais 29 mil do que na semana imediatamente anterior. Os números continuam historicamente baixos, segundo dados do Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano, mas acima do esperado pelos analistas.

O número pode continuar baixo, mas está bem acima do esperado pelos economistas consultados pela agência Bloomberg, que previam um total de 204 mil pedidos na semana passada.

Por sua vez, os pedidos contínuos de benefícios estatais aumentaram para 1,36 milhões na semana que terminou em 24 de setembro.

O nível dos pedidos de subsídio de desemprego permanece historicamente baixo, o que pode sinalizar a robustez do mercado de trabalho norte-americano.

Segundo os dados divulgados no início desta semana, o número de vagas de emprego tem vindo a aumentar desde agosto.

Apesar de os despedimentos continuarem limitados, nas últimas semanas, empresas como a Microsoft, Tesla, Netflix e Ford Motor anunciaram demissões.