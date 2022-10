Fidelidade aumenta posição na seguradora peruana La Positiva para 93,9%

A Fidelidade aumentou para 93,9% a sua participação na seguradora peruana La Positiva, adquirindo 42,9% do capital por cerca de 101,2 milhões de euros numa Oferta Pública de Aquisição (OPA), anunciou a companhia, esta quinta-feira, em comunicado.

"Esta transação, já prevista no acordo inicial de 2018, permite reforçar a posição de controlo da Fidelidade na La Positiva, considerada um ativo estratégico na expansão internacional do grupo, e faz elevar para 192,5 milhões de euros o total de investimento nesta grande seguradora latino-americana", justifica no documento.

"Passar a controlar 93,9% da companhia é um sinal de grande confiança no futuro deste mercado e é revelador da sua importância para o crescimento global da Fidelidade, que já contempla a presença em 12 países e em quatro continentes. O nosso objetivo é duplicar a nossa atividade fora do país até 2025", avançou o administrador com o pelouro internacional da Fidelidade, André Cardoso.

A presença internacional da Fidelidade representa 27% do atual volume de negócios da seguradora, sendo que, este ano, o volume de negócios com origem no exterior deverá superar os 1.400 milhões de euros em prémios.

A La Positiva está presente no Perú, Bolívia e Paraguai.