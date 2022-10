EDP Renováveis vende dois parques eólicos no Brasil avaliados em 350 milhões de euros

A EDP Renováveis assinou um acordo para vender à brasileira Copel - Companhia Paranaense de Energia dois parques eólicos no Brasil cuja capacidade instalada soma 260 megawatts (MW), informou a empresa portuguesa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os dois parques, situados no Estado do Rio Grande do Norte, estão avaliados em 1,8 mil milhões de reais, o equivalente a cerca de 350 milhões de euros. Mas o valor de referência para a transação, explica a EDP Renováveis no seu comunicado, “será ajustado à data de conclusão [do negócio]”.

A EDP Renováveis nota que esta operação “está sujeita a condições precedentes, regulatórias e outras, habituais para uma transação desta natureza”.

Com a venda destes dois parques eólicos no Brasil, a EDP Renováveis eleva para 3,4 mil milhões de euros o montante encaixado com negócios de rotação de ativos, isto é, venda de participações, minoritárias ou maioritárias, em parques eólicos e solares que tenha em carteira.

O plano estratégico da EDP para o período de 2021 a 2025 prevê um programa de rotação de ativos com o qual o grupo quer angariar 8 mil milhões de euros.

Com esse montante arrecadado, a EDP pretende financiar o seu crescimento, reinvestindo o dinheiro em novos projetos de energias renováveis, que poderão futuramente ficar na carteira de ativos do grupo ou ser alienados.

O anúncio da venda dos dois parques eólicos no Brasil acontece no mesmo dia em que a EDP comunicou ao mercado a conclusão do negócio de compra da Kronos Solar Projects, por 250 milhões de euros, que permitirá ao grupo entrar em novos mercados, como a Alemanha e os Países Baixos.