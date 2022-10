Apollo e Sixth Street Partners desistem de financiar Musk para a compra do Twitter

A Apollo Global Management e a Sixth Street Partners, que procuravam financiar a proposta de compra de Elon Musk da rede social Twitter por 44 mil milhões de dólares, já não estão em negociações com o bilionário, de acordo com a “Reuters”.

A Apollo estava em negociações para assegurar financiamento de capital preferencial em conjunto com a a Sixth Street. Em causa estavam cerca de mil milhões de dólares de financiamento.

Em resposta a tweets que diziam que nenhuma das entidades fazia parte dos 7,1 mil milhões de dólares de financiamento de capital de terceiros anunciados no início de maio, Musk escreveu “correto”.

Mas segundo a Reuters a saída não é de agora. As negociações terminaram há meses, quando Musk começou a ter dúvidas sobre ir ou não em frente com a compra da rede social - alegadamente, por causa do número de bots e contas falsas.

Há vários meses que o Twitter e Elon Musk tentam chegar a acordo, tendo já as duas partes ido a tribunal.

Mas esta semana, na terça-feira, o Twitter divulgou o seu acordo para que o empresário Elon Musk adquira a rede social por 44 mil milhões de dólares, decisão que deverá resultar no cancelamento do processo judicial entre as partes.