Wall Street repete fecho em forte alta apesar da tendência descendente

A bolsa nova-iorquina encerrou esta terça-feira com nova forte subida, depois de a última semana, o último mês e o último trimestre terem tido perdas acentuadas pelo medo de uma recessão da economia internacional.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 2,80%, o tecnológico Nasdaq subiu 3,34 % e o alargado S&P500 avançou 3,06%.

Para o desempenho do Nasdaq contribuiu de forma significativa a valorização da Twitter em 22,24%, depois de Elon Musk voltar a manifestar a intenção de comprar a empresa de redes sociais, por 44 mil milhões de dólares.

Esta nova tendência altista, contudo, é relativizada por Hani Redha, gestor de investimentos da PineBridge Investments, que, em declarações ao The Wall Street Journal disse: “Os mercados em baixa não vão em linha reta e ainda não acabámos de baixar”. E acrescentou: “Temos estado em um mercado baixista todo o ano e temos visto entretanto estas subidas muito típicas do mercado baixista. É parte do processo”.