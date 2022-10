Presidente do Novo Banco diz que não houve aumento significativo do malparado

O presidente executivo do Novo Banco afirmou esta terça-feira que não houve um aumento significativo do malparado perante as altas taxas de juro e a inflação e adiantou que a instituição deve atingir a meta de 5% a curto prazo.

"Não vemos um aumento significativo na formação de crédito malparado", afirmou Mark Bourke, em entrevista à Bloomberg, adiantando que o banco deverá atingir a meta de 5% ainda este ano ou a "muito curto prazo".

O Novo Banco quer, numa segunda fase, reduzir o rácio de malparado para entre 3% e 4%, percentagem que deverá ser atingida em "dois ou três anos", através de uma "combinação de reestruturações e vendas".

Mark Bourke foi CFO (administrador financeiro) do Novo Banco, antes de ser nomeado presidente executivo, sucedendo a António Ramalho.