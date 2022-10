Preços na produção industrial sobem 43,3% na zona euro em agosto

Os preços na produção industrial tiveram, em agosto, um aumento homólogo de 43,3% na zona euro e de 43% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta terça-feira, 4 de outubro, pelo Eurostat.

Em julho, o indicador tinha tido um avanço homólogo de, respetivamente, 38% e de 37,9%.

Na variação mensal, os preços na produção industrial avançaram 5,0% na zona euro e 4,9% na UE, uma aceleração face aos 4,0% e 3,7% de julho.

Face a agosto de 2021, na zona euro, o indicador teve uma subida de 116,8% no setor da indústria, de 19,9% para os bens intermédios, de 14,4% no dos bens de consumo não duráveis, de 9,8% nos bens de consumo duráveis e de 7,8% no dos bens de investimento.

Sem o setor da energia, o aumento dos preços no conjunto da indústria foi de 14,5%.

O indicador registou uma aceleração homóloga em todos os Estados-membros, segundo o serviço estatístico da UE, com destaque para a Irlanda (97,4%), Roménia (70,9%) e Bulgária (68,3%), tendo em Portugal subido 21,6%.

Face a julho, as principais subidas nos preços na produção industrial observaram-se na Irlanda (28,4%), Bulgária (12,5%) e Hungria (10,6%), tendo o Luxemburgo (-1,8%), Portugal (-0,6%) e a República Checa (-0,1%) apresentado as maiores baixas.