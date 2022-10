EDP vai ao mercado e paga o juro mais alto em 14 anos

A EDP anunciou no espaço de 24 horas duas emissões de “dívida verde”, captando quase mil milhões de euros no total. Em ambas aceitou pagar mais aos investidores do que vinha sendo normal nos últimos anos. E na emissão em dólares o juro chegou a 6,3%, o nível máximo dos últimos 14 anos, valor que nem durante o período da troika a EDP chegou a suportar, de acordo com um levantamento do Expresso a partir dos anúncios de emissões de dívida da elétrica desde 2008.

