Dormidas registadas na UE no primeiro semestre via plataformas digitais ultrapassam valores pré-pandemia

As dormidas em alojamentos de curta duração marcadas via plataformas online subiram, no primeiro semestre, na UE, 138% face ao período homólogo de 2021 para 199 milhões, ultrapassando os 193 milhões dos primeiros seis meses de 2019.

No primeiro trimestre, o crescimento foi de 148,8% face aos primeiros três meses de 2021 e 4,5% na comparação com o mesmo período de 2019 (antes da pandemia), e no segundo trimestre as subidas foram de 132,9% e 2,5%, respetivamente.

Quinze regiões do bloco registaram mais de um milhão de dormidas marcadas através das plataformas Airbnb, Booking.com, Expedia ou Tripadvisor no primeiro trimestre de 2022, incluindo a de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), na comparação com os primeiros três meses de 2019 (antes da pandemia da covid-19) as dormidas marcadas através das plataformas online aumentaram 2,5%.

Portugal registou, entre janeiro e março, mais de três milhões de dormidas de curta duração, um aumento de 348,3% face ao primeiro trimestre de 2021 e de 1,4% na comparação com o mesmo período de 2019.

No segundo trimestre, as dormidas registadas através das plataformas ultrapassaram os oito milhões, uma subida de 204,9% na comparação com o mesmo período de 2020, mas um recuo de 1,6% face ao segundo trimestre de 2019.