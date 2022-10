Dona da PlayStation de olhos postos nos computadores e dispositivos móveis

O negócio de jogos da Sony procura novos investimentos para reforçar a sua aposta em computadores e dispositivos móveis, disse um gestor do grupo à Reuters. A aposta acontece numa altura em que a fabricante da PlayStation compete por talentos com rivais ricos e luta contra uma procura menor por este produto.

“Mais investimentos em áreas que vão fortalecer a expansão para PC [computador portátil], dispositivos móveis e serviços ao vivo, essa é definitivamente uma possibilidade para nós”, disse à agência de notícias Reuters Hermen Hulst, diretor da PlayStation Studios.

Já no final de agosto tinha sido noticiado que a Sony adquiriu a Savage Game Studios, empresa de mobile gaming germânico-finlandesa com dois anos de existência, em linha com a sua nova estratégia de apostar nos jogos em dispositivos móveis.

A Sony também adquiriu recentemente, por 3,6 mil milhões de dólares, a Bungie, o estúdio por trás do jogo "Destiny", que agora a Sony opera fora da sua rede PlayStation.

Outros investimentos incluem a compra de uma participação minoritária na japonesa FromSoftware.

“Deve-se pensar em colaborações no lado do desenvolvimento de jogos em primeiro lugar, mas também não é impensável com os nossos esforços que exploremos oportunidades”, disse Hulst sobre o investimento na FromSoftware.

O impulso da Sony para outras plataformas ocorre quando a empresa luta para produzir unidades suficientes da PlayStation 5 (o modelo mais recente), pressionada por problemas na cadeia de abastecimento. A empresa está ainda a desenvolver os jogos da próxima geração, para a PlayStation VR2 (de realidade virtual), que deve ser lançada no início do próximo ano.