Consumo de eletricidade recua 0,3% em setembro e consumo de gás cai 15%

O consumo de eletricidade em Portugal em setembro caiu 0,3% em termos homólogos, para 3997 gigawatt hora (GWh), sendo esta a primeira queda na procura desde janeiro, de acordo com a REN - Redes Energéticas Nacionais.

Corrigindo o consumo pelos efeitos de temperatura e dias úteis, houve em setembro um ligeiro crescimento homólogo, de 0,2%.

Já o consumo de gás natural no país em setembro caiu 15%, fruto de quedas de 22% no segmento convencional (indústria e particulares) e de 5% no consumo de gás para a produção de eletricidade (que nos meses anteriores estava a crescer em termos homólogos).

Em termos acumulados, no conjunto dos primeiros nove meses do ano o consumo de eletricidade em Portugal cresceu 2,9% em termos homólogos (ou 2,7% com a correção dos efeitos de temperatura e dias úteis), enquanto o consumo de gás natural recuou 1,2% (com o segmento convencional a cair 21% e a procura de gás para produzir eletricidade a subir 38%).

Especificamente no setor elétrico, informou a REN, a produção renovável abasteceu 44% do consumo em setembro, vindo 35% das centrais a gás e 21% das importações de Espanha.

Tanto a energia eólica, como a solar, como a hídrica tiveram em setembro índices de produção acima da média histórica de cada uma das fontes para este mês.

Na soma dos primeiros nove meses do ano a quota das renováveis na eletricidade é de 45%, a das centrais a gás é de 33% e a da eletricidade importada de Espanha é de 22%.