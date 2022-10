Como uma empresa portuguesa está a colar, a aprender e a crescer nos EUA

A Colquímica, com sede em Valongo, decidiu atravessar o Atlântico para investir 12 milhões de dólares (12,3 milhões de euros ao câmbio atual) numa nova fábrica, na cidade norte-americana de Charlotte, na Carolina do Norte. A unidade arrancou em plena pandemia, mas está a cumprir todos os objetivos e já há planos para expandir as linhas de produção das suas colas.