BCP dispara mais de 7,5% e leva PSI consigo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão desta terça-feira, com uma valorização de 2,38%, para 5526,41 pontos. É a segunda sessão consecutiva em que o PSI fecha com altos ganhos, depois das grandes perdas da semana passada.

Das 15 cotadas que compõem o índice, nenhuma encerrou o dia no “vermelho” e apenas uma, a Altri, não apresentou qualquer variação face ao dia anterior.

Assim, 14 terminaram o dia no “verde”, nomeadamente todos os cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI): BCP, Galp, grupo EDP e Jerónimo Martins.

Foi mesmo o BCP a cotada que liderou os ganhos, ao “voar” 7,55%, para 0,1325 euros por ação, recuperando assim parte das grandes quedas da semana passada.

Destaque também para a Jerónimo Martins, que disparou 3,92%, para 19,6 euros por ação, e para a Galp que deu um salto de 2,79%, para 10,31 euros.

Já a EDP Renováveis ganhou 2,3%, para 22,25 euros por ação, e a EDP cresceu timidamente 0,11%, para 4,563 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, uma vez que as principais praças europeias também fecharam no “verde”, com ganhos maiores que o PSI, numa sessão de recuperação depois de um fim de setembro “negro”. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou aproximadamente 3,1%.