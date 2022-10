Seguradoras pagam 11 milhões de euros em indemnizações

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), no balanço que fez dos danos cobertos por contratos de seguros, chega a um montante de indemnizações que ascende a 11 de milhões de euros.

Na nota que chegou à redação esta terça-feira, a APS refere que estas são as “informações mais recentes do inquérito promovido pela associação junto das empresas de seguros”.

No comunicado da associação que representa as seguradoras é dito que, dos incêndios registados nos meses de julho e agosto, “a quase totalidade dos prejuízos reportados é referente a seguros de multirrisco, com maior predominância em Comércio e Indústria (51%) seguido de Habitação (37%)”.

Acresce ainda que Leiria continua a ser o distrito que lidera o número de sinistro participado, e que “os sinistros que envolvem maiores prejuízos foram participados nos distritos de Faro e de Aveiro”.