Salário mínimo na função pública sobe para €761,58. Todos os funcionários públicos têm pelo menos €52 de aumento bruto

O Governo optou por aumentos salariais diferenciados para os funcionários públicos no próximo ano, privilegiando os escalões remuneratórios mais baixos. É essa a proposta que esta segunda-feira leva às reuniões com os sindicatos da Administração Pública.

Em declarações aos jornalistas antes do arranque das negociações, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, avançaram os números que passam por um aumento de 8% - mais 56,58 euros - para os 761,58 euros, na base remuneratória da Administração Pública (AP). Em causa estão todos os trabalhadores que atualmente auferem o salário mínimo, ou seja, 705 euros mensais brutos. São 123.607 trabalhadores, segundo o Governo. A medida abrange, sobretudo, os assistentes operacionais nos primeiros escalões remuneratórios da carreira, cujo salário já tinha sido apanhado pela evolução do salário mínimo.

Além disso, o Governo garante um aumento anual de pelo menos 52 euros, ou um mínimo de 2%, para todos os trabalhadores da AP. Esta garantia de um mínimo de 52 euros brutos mensais significa que todos os trabalhadores que ganham até 2600 euros brutos mensais, têm um aumento superior a 2%. Este grupo abrange 87% dos funcionários públicos, ou seja, cerca 645 mil pessoas.

Esse incremento de 52 euros representa uma atualização salarial superior a 5,5%, para quem ganha até mil euros. Em causa estão cerca de 260 mil trabalhadores.

Segundo as contas do Governo, esta atualização salarial terá um impacto de 738 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2023. Só a atualização da base remuneratória para 761,58 euros custa 158 milhões de euros aos cofres públicos.

Mais ainda, o Governo garante que o aumento de pelo menos 52 euros ou um mínimo de 2% para todos os trabalhadores da AP é válido não só para 2023, como será replicado todos os anos até final da legislatura.

Notícia em atualização