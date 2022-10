Inflação na Turquia passa os 83% em setembro

A inflação na Turquia subiu para 83,45% em setembro face ao mesmo mês de 2021. Trata-se do valor mais alto em 24 anos, escreve a agência de notícias "Reuters", citando os dados oficiais.

Em cadeia, os preços subiram 3,08% no mês em análise.

A inflação anual está agora no nível mais alto desde julho de 1998, quando atingiu os 85,3% e a Turquia tinha uma "bagagem" de cerca de dez anos de elevada inflação.

Por setor, foi nos transportes que se registou a inflação mais elevada (quase 118%), enquanto os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas subiram 93,05%.

De acordo com a agência, a inflação começou a subir no outono passado, quando a lira caiu depois do banco central ter cortado, gradualmente, os juros em 500 pontos base para 14%. A moeda caiu 44% em relação ao dólar no ano passado e caiu mais 27%, até ao momento, em 2022. Adicionalmente, a situação foi agravada pela guerra na Ucrânia.

No dilema entre travar a inflação com subidas de juros, ou não gripar a economia, Erdogan tem escolhido o segundo. Aliás, o banco central turco voltou a cortar a taxa de juros recentemente. No total, nos últimos dois meses, a taxa de juro desceu 200 pontos base, para 12%.