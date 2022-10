Há um mundo novo com inflação e juros a disparar, mas os cuidados a ter na hora de investir são antigos

A taxa de juro do Banco Central Europeu deixou os mínimos, já subiu, vai subir ainda mais, a inflação está a disparar, agravam-se as despesas com energia, os rendimentos disponíveis das pessoas estão a encolher, mas o contexto de incerteza não impede que se pense em investir – até pode ser a forma encontrada para ultrapassar as fases mais delicadas que podem vir.

