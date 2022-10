Defensor da solução Alcochete chefia uma das equipas que fiscaliza comissão técnica do novo aeroporto

Carlos Mineiro Aires vai ser o presidente do Conselho Superior das Obras Públicas, uma das comissões de acompanhamento criadas pelo Governo para seguir os trabalhos da comissão técnica independente responsável pela avaliação ambiental estratégica (AAE) relativa à localização do novo aeroporto de Lisboa. De acordo com o “Jornal de Negócios”, Mineiro Aires é próximo de António Costa e foi defensor da solução de Alcochete como novo aeroporto internacional de Lisboa.

Para além de Mineiros Aires, que lidera uma das comissões definidas pelo Governo, há mais duas outras entidades escolhidas para coordenar a comissão técnica: o Conselho de Reitores das Universidades portuguesas e o Conselho Nacional do Ambientes e Desenvolvimento Sustentável. A primeira é dirigida por António de Sousa Pereira e a segunda por Filipe Duarte Santos.

Luís Montenegro impôs esta metodologia como condição para estudar as opções relativas à nova infraestrutura ao primeiro-ministro. Mineiro Aires foi nomeado, em junho deste ano, para liderar o Conselho Superior de Obras Públicas.