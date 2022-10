Andy Brown abandona liderança da Galp em dezembro

Andy Brown, presidente executivo da Galp que sucedeu a Carlos Gomes da Silva em fevereiro de 2021, vai deixar o cargo no final do ano. A informação foi enviada pela empresa à Comissão dos Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), fazendo do britânico um dos mais curtos presidentes da empresa.

No comunicado, o gestor britânico lembra que os eu mandato terminaria no final deste período: “Aceitei com grande honra o convite para completar o mandato de 2019-2022 com o objetivo de preparar a companhia para um futuro bem sucedido, em tempos de grandes desafios para a indústria” e que, durante o seu mandato transformou a Galp numa empresa mais aberta, dinâmica e lucrativa”, um desafio que terá conseguido cumprir com ”o extraordinário trabalho levado a cabo pelos talentosos funcionários da Galp" e o apoio da Comissão Executiva, diz o gestor.

Paula Amorim, presidente não executiva da Galp, agradece-lhe o contributo na liderança, “a coesão inspiradora e o excelente trabalho na reestruturação da empresa e na transformação do seu portfólio para liderar a transição energética e e por facilitar a futura execução da estratégia da Galp”.