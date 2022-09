Turismo bate recordes em agosto

Em agosto, o setor do alojamento turístico em Portugal não só ultrapassou os níveis pré-pandemia, como atingiu os valores mais elevados desde sempre, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O setor registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas em agosto, “os valores mensais mais elevados desde que há registo”, o que corresponde a uma subida de 33% e 31,9%, respetivamente, em relação a agosto do ano passado. Face ao mesmo mês de 2019, houve um aumento de 1,2% e 2,8%, respetivamente.

No oitavo mês do ano, “o mercado interno contribuiu com 3,7 milhões de dormidas e os mercados externos totalizaram 6,2 milhões". O mercado interno registou uma subida de 15,8%, face a agosto de 2019, mas o mercado externo ficou 0,2% aquém.

Em relação aos principais mercados que visitam Portugal, destaca-se o britânico, que representou 17,7% do total das dormidas de não residentes em agosto e aumentou 0,3% relativamente a agosto de 2019.

Já as dormidas de hóspedes espanhóis (17,6% do total) diminuíram 3,1% enquanto as dormidas de hóspedes franceses (12,9% do total) aumentaram 0,9%.

Por região, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. Mas é o Algarve que se destaca, uma vez que concentrou 32,2% das dormidas. No entanto, o Algarve continua a ser a única região ainda abaixo dos valores de 2019 (-7,1%).

No conjunto dos primeiros oito meses de 2022, as dormidas aumentaram 133,8% e, face ao mesmo período de 2019, caíram 3%.