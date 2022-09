Prazo para candidaturas ao Programa Apoiar Indústrias Intensivas em Gás termina esta sexta-feira

O prazo para entrega de candidaturas à segunda fase do Programa Apoiar Indústrias Intensivas em Gás termina esta sexta-feira, 30 de setembro, depois de 183 candidaturas apresentadas na primeira fase do sistema de incentivos.

A fase de candidaturas arrancou em 27 de julho, com o objetivo de apoiar as empresas mais afetadas pelos aumentos excecionais do gás natural e refere-se ao segundo trimestre do ano.

Segundo o Governo, “são suscetíveis de qualificar-se para o apoio as empresas que verifiquem um preço unitário de gás de, pelo menos, o dobro do preço médio de 2021, e que tenham um custo na aquisição de gás em 2021 de, pelo menos, 2% do seu volume de negócios”.

Este sistema de incentivos tem o limite de 400.000 euros por empresa, para todas as fases do aviso, uma dotação total de 160 milhões de euros e é atribuído sob forma de subvenção.

Segundo o Ministério da Economia e do Mar, na primeira fase do programa, foram recebidas 183 candidaturas, das quais 66% corresponde a micro, pequenas e médias empresas, e já foram pagos mais de 11 milhões de euros.