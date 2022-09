Plano de Recuperação e Resiliência: 51% do investimento está aprovado

Investimentos no montante de 8.570 milhões de euros já foram aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revela o mais recente ponto de situação operacional da estrutura de missão Recuperar Portugal à data de 28 de setembro de 2022. Então, o investimento aprovado aos diferentes beneficiários públicos e privados já superava metade do envelope de 16.644 milhões de euros programados com subvenções e empréstimos da ‘bazuca’ europeia.

“Os investimentos aprovados representam a esta data 51% da dotação total do PRR”, destacou o presidente da Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate na newsletter divulgada esta sexta-feira. O último balanço revela que o PRR já recebeu perto de 132 mil candidaturas por parte de múltiplas entidades, desde famílias, empresas, organismos públicos. Aprovadas foram 72.310 candidaturas.

Em causa está um investimento de 8.570 milhões de euros, repartido entre empresas (2.049 milhões de euros), empresas públicas (1.848 milhões de euros), autarquias e áreas metropolitanas (884 milhões de euros), instituições de ensino superior (606 milhões de euros), instituições da economia solidária e social (250 milhões de euros), escolas (232 milhões de euros), famílias (104 milhões de euros), instituições do sistema científico e tecnológico (100 milhões de euros) e outras entidades públicas (2.496 milhões de euros).

Pagos foram 824 milhões de euros – o equivalente a 5% do PRR – sobretudo ao sector público. As famílias já receberam 77 milhões de euros e as empresas 26 milhões de euros.

O Governo português submeteu esta sexta-feira mais um pedido de pagamento à Comissão Europeia no âmbito do PRR.

Na newsletter divulgada pela estrutura de missão Recuperar Portugal, o gestor da ‘bazuca’ destaca o fato de 17% do PRR já estar executado. “Com este segundo pedido de pagamento, de um total de dez, ficarão comprovados 58 marcos e metas, passando a execução do PRR a representar 17%”, explica Fernando Alfaiate.