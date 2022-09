PSI fecha em terreno positivo, em linha com a Europa

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, voltou a fechar em terreno positivo, ainda que não seja o suficiente para recuperar da “maré vermelha” vivida nos últimos dias. Mais precisamente, o índice fechou a última sessão da semana com uma valorização de 0,2%, para 5302,76 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice, nove encerraram o dia no “verde”, nomeadamente dois dos cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI): a Galp e a EDP Renováveis.

A petrolífera avançou 2,01%, para 9,824 euros por ação, e a energética cresceu 0,57%, para 21,04 euros.

Porém, foi a Altri a cotada que liderou os ganhos, ao avançar 2,99%, para 5,175 euros por ação.

Por outro lado, seis cotadas terminaram o dia no “vermelho”, entre elas as outras três “gigantes”: BCP, Jerónimo Martins e EDP.

O banco liderou as quedas, ao cair 1,77%, para 0,1218 euros por ação, logo seguido pela retalhista, que perdeu 1,55%, para 19,05 euros. Já a energética deslizou 0,65%, para 4,44 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, uma vez que as principais praças europeias também fecharam no “verde”. No entanto, os ganhos de Lisboa são mais modestos que as principais praças, que avançaram mais de 1% (à exceção de Londres). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou aproximadamente 1,3%.