PRR prepara novos concursos para as empresas

As empresas já submeteram mais de 14 mil candidaturas aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). E o número promete continuar a subir pois há vários concursos a abrir e outros a fechar, sobretudo agora no mês de outubro.



“No contexto de novos avisos a publicar, pela sua dimensão e impacto, destacam-se os direcionados para a descarbonização da indústria, assim como para a produção de hidrogénio e gases renováveis”, prevê Ana Margarida Santos, associate partner da Deloitte. Também “poderão existir novos avisos ao abrigo da agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria”.



A pedido do Expresso, a Deloitte identificou uma dezena de concursos relevantes para as empresas: uns já estão a decorrer, outros estão previstos pelo PRR para os próximos meses.



Dinamizado pelo Banco Português de Fomento, o Programa de Recapitalização Estratégica tem candidaturas abertas até 31/12/2022 para estimular o crescimento, reduzir o défice estrutural de capitalização do tecido empresarial português e colmatar a delapidação de capitais próprios decorrente da crise pandémica.



Destaque também para o Compromisso Emprego Sustentável, uma medida de caráter excecional e transitório, que incentiva a celebrar contratos de trabalho sem termo com desempregados, através de apoio financeiro à contratação e ao pagamento de contribuições para a segurança social. As candidaturas ao Instituto do Emprego e Formação Profissional decorrem até 30/12/2022.



Até 31/10/2022, as empresas também podem concorrer aos fundos para Eficiência Energética em Edifícios, mais concretamente aos apoios à concretização de comunidades de energia renovável e autoconsumo coletivo dinamizadas pelo Fundo Ambiental.



No âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30, e até 31/10/2022, o Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP) está a aceitar candidaturas para apoio a dois tipos de investimento em investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+I): os projetos de Revitalização das Zonas Rurais e os projetos de Transição Agroenergética.



A partir de 30/09/2022, as empresas podem concorrer aos apoios à Internacionalização via E-commerce anunciados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Os projetos devem integrar a presença direta nos canais online, designadamente a criação de lojas próprias e/ou adesão a marketplaces, bem como o desenvolvimento de campanhas de promoção online.



Com base no plano de avisos de abertura de concursos do PRR, a Deloitte antevê a abertura de mais candidaturas para as empresas nos próximos meses.



Por um lado, para apoiar projetos para a produção de hidrogénio e gases renováveis. Por outro lado, para apoiar a transição digital das empresas, seja através dos vouchers para start-ups, dos vales para incubadoras e aceleradoras ou dos apoios a modelos de negócio Coaching 4.0.



Para o início de 2023 - segundo informação divulgada pelo Governo - prevê-se também o lançamento de mais apoios à descarbonização da indústria, seja para apoiar projetos que visem processos e tecnologias de baixo carbono, medidas de eficiência energética ou a incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento.



No Portal Recuperar Portugal, convém estar atento a eventuais alterações das datas aqui destacadas pelo Expresso.