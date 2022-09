“Já ninguém pára o comboio”, disse esta quarta-feira o ministro das Infraestruturas no evento de lançamento do projeto de alta velocidade, em que foram detalhadas as duas novas linhas previstas, entre o Porto e Lisboa e entre o Porto e Vigo.

A decisão está tomada, garantiu o ministro, coadjuvado pelo primeiro-ministro. António Costa garantiu que “não haverá quem possa pôr em causa este projeto”, que promete uma “revolução”.