Inflação sobe para 9,3% em setembro, a mais elevada desde outubro de 1992

O abrandamento da inflação em Portugal em agosto foi 'sol de pouca dura'. Em setembro a escalada dos preços voltou a acelerar. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicada esta sexta-feira, indica que a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) atingiu 9,3%, valor que compara com 8,9% em agosto e é o mais alto desde outubro de 1992.

O INE ainda não dá detalhes sobre a variação dos preços por classes de bens e serviços, mas adianta que em setembro a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos até terá abrandado, situando-se em 22,2%. Um valor inferior em 1,8 pontos percentuais ao registado em agosto e que tem vindo sucessivamente a baixar.

Só que o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 16,9%, o que compara com 15,4% em agosto. Ou seja, a subida de preços dos alimentos está a acelerar e esta é a taxa mais elevada desde julho de 1990, salienta a autoridade estatística nacional. São más notícias para as famílias.

Ao mesmo tempo, o indicador de inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, que têm preços mais voláteis) terá registado uma variação de 6,9%, também acelerando face aos 6,5% de agosto. É “o registo mais elevado desde fevereiro de 1994”, aponta o INE e sinaliza que a escalada dos preços continua a disseminar-se pela economia, não se restringindo apenas aos produtos energéticos e aos alimentos.

É um sinal de alerta para os economistas e para os bancos centrais, que acompanham de perto este indicador.

O INE indica ainda que a taxa de variação média do IPC nos últimos 12 meses subiu em setembro para 6%, o que compara com 5,3% em agosto. O primeiro-ministro já referiu publicamente que o Governo está a trabalhar com um cenário de inflação média anual no conjunto de 2022 acima dos 7%.

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - a referência na Europa -, em Portugal também acelerou em setembro, atingindo uma variação homóloga de 9,8% (9,3% no mês anterior).