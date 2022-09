Bolsa de Lisboa em alta com Galp a subir quase 3,5%

A bolsa de Lisboa cotava esta sexta-feira, 30 de setembro, em alta, a manter a tendência da abertura, com 14 dos 15 títulos do PSI a valorizarem-se, liderados pelos da Galp, que avançavam 3,47% para 9,96 euros.

A meio da manhã desta sexta-feira em Lisboa, o PSI subia 1,29% para 5360,96 pontos, com os 14 "papéis'" a subirem e um a descer a cotação (a Semapa, a recuar 0,98% para os 12,08 euros).

Às ações da Altri (+2,89% para 5,17 euros) seguiam-se as da Galp Energia, que se valorizava 2,7% para os 9,89 euros, e da EDP Renováveis, que cresciam 1,72% para 21,28 euros.

As ações da Greenvolt, CTT e Sonae eram outras das que mais subiam, designadamente 1,67% para 8,54 euros, 1,65% para 2,77 euros e 1,33% para 0,83 euros.

As ações da Navigator também avançavam mais de 1%, estando a subir 1,29% para 3,46 euros.

As outras sete ações do PSI registavam acréscimos de cotação entre 0,19% e 0,98%.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam em alta esta sexta-feira, pendentes da inflação na zona euro e do deflator do consumo privado subjacente nos EUA, a medida da inflação preferida da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

As bolsas europeias estavam a inverter esta sexta-feira a tendência de baixa da semana que hoje termina, devido à publicação de vários indicadores macroeconómicos, como o da subida da inflação da Alemanha para 10% em setembro, que mantêm o medo dos mercados de uma recessão global devido a mais subidas das taxas de juro diretoras pelos bancos centrais.

Os investidores continuam pendentes da situação no Reino Unido, onde a libra recupera depois de a primeira-ministra britânica, Liz Truss, ter defendido na quinta-feira o seu plano de crescimento, que afundou a divisa do Reino Unido quando foi anunciado na passada sexta-feira.