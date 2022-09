ANA pondera recorrer a tribunal arbitral para conseguir do Estado direito à reposição do equilíbrio financeiro

A Vinci pretende recorrer a um tribunal arbitral caso o pedido da ANA - Aeroportos de Portugal de reposição do equilíbrio financeiro feito ao Estado não tenha procedência, noticia o jornal Público esta sexta-feira, 30 de setembro.

O pedido fora feito já este ano e constava do relatório do anterior Orçamento do Estado, e a concessionária dos aeroportos nacionais argumentava então que a quebra das receitas aeroportuárias relacionadas com a pandemia da covid-19 justificavam esta solicitação.

Não se sabe ainda o custo para o erário público de uma decisão a favor da Vinci, mas a Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental (UTAO) já alertava, aquando da apresentação do Orçamento para este ano, do “risco de perda de receita futura para o Estado no caso de o pedido de REF submetido pela ANA ter provimento”, acrescentando que o privado assume, desde o início neste modelo de concessão, o risco da procura.