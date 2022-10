Pedro Siza Vieira: "Reduzir impostos ajuda mas há outras coisas a considerar”

A passagem pelo Governo foi isso mesmo, uma passagem. Pedro Siza Vieira é advogado — com “mais de 30 anos no sector” — e, não tendo tido atividade política “anterior e posterior” às funções de ministro-adjunto e de ministro da Economia e Transição Digital, a experiência governativa assumiu, ainda mais, o carácter de “temporária”. Recusa, por isso, polémicas em torno do regresso à atividade profissional, agora na equipa da PLMJ, sociedade que escolheu para voltar à atividade que sempre exerceu. Na pele de advogado, num gabinete no 14º andar do edifício da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, Siza Vieira rejeita comentar as declarações do atual ministro da Economia, que defendeu uma descida transversal do IRC para as empresas. “Reduzir impostos ajuda, mas em política económica há muitas coisas que têm de se equacionar”, limita-se a dizer, não alinhando na ideia de que esta crise será pior do que a das dívidas soberanas, de 2010. As empresas estão mais resilientes e os capitais próprios estão em níveis “historicamente altos”. Mais: é preciso habituarmo-nos à ideia de que os juros estão hoje historicamente baixos. Até lá, vai doer, mas tudo passa.

Na primeira entrevista desde que chegou à PLMJ, responde, com convicção, que gostou de ser ministro: “Claro que sim.” E adianta que o tempo passado como governante se traduz, agora, num “grande esforço” para se “atualizar e recuperar a técnica”. Sobre potenciais conflitos de interesse, é perentório: “Julgo que não há profissão tão regulada como a advocacia no que diz respeito ao que os profissionais e as sociedades podem e não podem fazer. A minha função é ser advogado: sei onde posso atuar e onde não posso atuar”, diz. Trata-se de “retomar” a assessoria jurídica na área do direito bancário e financeiro, “em operações de financiamento da atividade” de clientes empresariais.