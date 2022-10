Há auditores sem investir em cibersegurança há três anos, e os clientes podem sofrer

Pelo menos dez empresas de auditoria não gastaram dinheiro com cibersegurança nos últimos três anos. São números que o Expresso sabe que preocupam o supervisor dos revisores oficiais de contas, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobretudo porque trabalham com informações sensíveis dos seus clientes.

As conclusões são retiradas de um questionário a 51 auditores de entidades de interesse público, em que se enquadram empresas cotadas, bancos e outras sociedades de maior dimensão. Deste universo, “dez firmas de auditoria (22%) não efetuaram despesas em soluções de cibersegurança nos três anos (2020, 2021 e 2022)”, revelou o relatório divulgado esta semana sobre a supervisão do sector.