Banca está mais rentável e com menos crédito malparado

No segundo trimestre do ano os bancos registaram no seu conjunto um aumento do ativo total em 1,7%. Para isso contribuíram o aumento dos empréstimos a clientes e as disponibilidades em bancos centrais em 0,68 pontos percentuais (pp) e 0,63 pp, respetivamente.

Apesar dos empréstimos a clientes terem registado uma subida de 1,2%, verificou-se um aumento de 2,3% nos depósitos, o que se traduziu numa diminuição do rácio de transformação (diferença entre empréstimos e depósitos).

Rácio do malparado cai 3,4%

No período em análise, e segundo os dados do sistema bancário divulgados pelo Banco de Portugal, o rácio de empréstimos não produtivos bruto (NPL) caiu 0,2 pontos percentuais para 3,4%, o que traduziu "a diminuição dos NPL (-4,0%) e o aumento dos empréstimos produtivos (+1,8%)". Em termos líquidos o rácio de malparado desceu marginalmente 0,1 pontos percentuais para 1,6%.

Também, os rácios de malparado (NPL bruto) das empresas e particulares diminuíram. Nas empresas 0,4 pontos percentuais para 7,6% e nos particulares 0,1 pontos percentuais para 2,6%.

O supervisor liderado por Mário Centeno adianta que "a diminuição dos NPL teve um contributo superior ao aumento dos empréstimos produtivos na redução de ambos os rácios".

Rendibilidade nos 8,8%

Entre abril e junho, a rendibilidade do capital próprio (ROE) subiu face ao primeiro trimestre 3,7%, para 8,8%, uma melhoria significativa relativamente aos anos anteriores, em particular 2020.

Por seu turno, o a rendibilidade do ativo (ROA) subiu 0,26 pontos percentuais para 0,71%. Um comportamento que reflete não só a "diminuição das provisões e imparidades (contributo de +0,27 pp)", mas também de forma menos expressiva, “o aumento da margem financeira de 0,15 pontos percentuais”.