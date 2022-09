Trabalhos de auditoria pagos "a extremo baixo valor" (a €39,5 euros por exemplo) continuam a assustar CMVM

Ainda há um caminho a seguir no mundo da auditoria, na perspetiva do seu supervisor. Com responsabilidades sobre o sector desde 2017, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vê espaço para uma maior profissionalização, um maior equilíbrio entre sociedades e até para uma melhor remuneração. Conclusões que se podem retirar do último relatório sobre a matéria, os “resultados globais do sistema de controlo de qualidade da auditoria no ciclo 2021/2022”, divulgado esta terça-feira, 27 de setembro.

