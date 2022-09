Réplica da ilha da madeira vai ser colocada à venda no metaverso

A Madalia ainda não existe, mas a partir desta quarta-feira, já será possível comprar um dos 500 terrenos que vão se postos à venda. O que é a Madalia? É uma nova plataforma de metaverso que pretende funcionar como réplica digital da Ilha da Madeira. O projeto lançado pelas empresas Dimmersions e Exclusible arranca com a venda de terrenos virtuais com preços que vão do correspondente a cerca de 1300 euros até ao correspondente a 40 mil euros. O novo metaverso que funciona como gémeo digital da ilha da Madeira deverá começar a operar a 28 de outubro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler