PSI acompanha Europa no pessimismo e abre a cair mais de 1%

O PSI começou a sessão de quarta-feira, 28 de setembro, a cair 1,69% para os 5351.80 pontos, com todas as cotadas no vermelho.

Na Europa, as perdas são de magnitude semelhante, com o Stoxx 600 a perder 1,54%, numa altura em que se avaliam os impactos da provável sabotagem dos gasodutos Nord Stream, da crise cambial no Reino Unido, e do encarecimento da vida global com o aumento do custo do dólar.

Na liderança das perdas do principal índice português estava o BCP, a única cotada do setor bancário nacional, a recuar 3,94% para os 0,13 euros. Com fortes desvalorizações estavam também a Greenvolt (-3,28% para os 8,26 euros) e os CTT (-2,09% para os 2,58 euros).

A restante energia ajudava na pressão geral, com a EDP Renováveis a depreciar 1,74% para os 20,92 euros e a Galp Energia a desvalorizar-se em 1,45% para os 9,41 euros.

No papel, a Altri recuava 1,67% para os 5 euros, a Navigator, 1,4% para os 3,38 euros, e a Semapa, 1,26% para os 12,52 euros.