Lucro da Lego desliza menos de 3% na primeira metade do ano

O lucro do grupo Lego diminuiu 2,65% para 6154 milhões de coroas dinamarquesas (827,4 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no primeiro semestre do ano, face ao mesmo período de 2021, anunciou esta quarta-feira a fabricante de brinquedos dinamarquesa.

As vendas da empresa, que tem a sua sede na cidade dinamarquesa de Billund, subiram 17% face ao semestre homólogo, para 27 mil milhões coroas dinamarquesas (3,6 mil milhões de euros).

“As vendas ao consumidor cresceram 13%, significativamente à frente da indústria de brinquedos, contribuindo para o crescimento da participação no mercado global”, indica a empresa na nota.

O desempenho do grupo foi especialmente forte nas Américas, Europa Ocidental e Ásia-Pacífico. “O crescimento foi impulsionado pela procura contínua pelo extenso e diversificado portfólio de produtos da empresa”, em particular pelos legos temáticos como os filmes “Star Wars” e “Harry Potter” e a série de televisão “Friends”, mas também os mais tradicionais.

A receita não foi o único indicador que cresceu. A despesa subiu 26,2%, para cerca de 19 mil milhões de coroas dinamarquesas (2,5 mil milhões de euros), o que ajuda a explicar a diminuição do lucro.

Apesar do ligeiro recuo do lucro, o presidente executivo do grupo, Niels B. Christiansen, afirmou que este foi um “forte começo em 20222” e que está “muito satisfeito com o desempenho, que ficou acima das expectativas após um 2021 excecional”.

Por fim, a Lego indica que abriu 66 novas lojas no semestre em análise, 46 das quais na China, perfazendo um total de 833 lojas no mundo. Para a conta ainda não entra a loja portuguesa, que abriu no Centro Comercial Colombo a 2 de setembro.