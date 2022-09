Lagarde confirma (várias) novas subidas dos juros, Marcelo pede "equilíbrio"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, anunciou, esta quarta-feira, o aumento das taxas de juro nas próximas reuniões do Conselho do BCE, sendo que a próxima é em 27 de outubro, para combater a inflação.

"A médio prazo temos de trazer a inflação de volta aos 2,0% e faremos o que temos de fazer. Isto é, continuar a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões", disse Lagarde num evento em Frankfurt.

Segundo Lagarde, se o BCE não optar por esta via, as consequências para a economia serão mais graves do que o aumento do custo do crédito.

"O nosso objetivo não é reduzir o crescimento, o nosso objetivo essencial é assegurar a estabilidade dos preços. Isso é algo que o BCE tem de conseguir", disse.

O BCE aumentou as taxas de juro no passado mês de julho pela primeira vez desde 2011. Nessa ocasião, a taxa de juro de referência subiu 0,50 pontos percentuais. Na segunda etapa, em setembro, registou-se uma subida de 0,75 pontos percentuais, de modo que a taxa de juro de referência se situa agora em 1,25%.

Em agosto, a inflação homóloga na zona euro atingiu 9,1%.O BCE considera que a estabilidade de preços deve ser assegurada quando a inflação homóloga é ligeiramente inferior a 2,0%.

A próxima reunião do conselho do BCE está agendada para 27 de outubro e a perspetiva de subidas contínuas das taxas de juro começa a fazer soar alarmes. Joseph Stiglitz, Nobel da Economia, veio recentemente alertar para os riscos de “recessão profunda” que as economias enfrentam, caso os aumentos dos juros sejam muito pronunciados.

Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa falou várias vezes sobre o assunto, nos últimos dias. Para se mostrar mais “pessimista” com a mudança de discurso da presidente do BCE, que também é crítica da forma como os governos estão a desenhar os planos anti-inflação, e para pedir “equilíbrio” entre preços e crescimento, nas decisões.