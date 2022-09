Governo quer salários a subir 20% até 2026. Em contrapartida, baixa IRC às empresas. Salário mínimo terá um adicional em 2023

Valorização nominal das remunerações em 4,8% em média, a cada ano, entre 2023 e 2026, redução seletiva do Imposto Sobre as Pessoas Coletivas (IRC) para empresas que promovam a contratação coletiva dinâmica, a valorização salarial e a eliminação das desigualdades, atualização do salário mínimo nacional em 2023 com um referencial adicional que permita mitigar os efeitos da inflação e aumento da remuneração por trabalho suplementar a partir das 120 horas. São estas as principais medidas que o Governo se prepara para apresentar aos parceiros sociais esta tarde, na reunião dedicada ao Acordo de Competitividade e Rendimentos, no âmbito do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS).

Os objetivos do Governo eram já conhecidos: garantir que até 2026 haja um aumento médio acumulado de 20% dos salários dos trabalhadores face a 2022, no setor privado. E grande parte das medidas que constam da proposta de acordo que chegará esta quarta-feira aos parceiros sociais, a que o Expresso teve acesso, já estavam plasmadas no programa de Governo que costa apresentou e que lhe garantiu a maioria absoluta.

Como pressupostos para este objetivo, o Governo tem em conta uma inflação de médio prazo de 2%, de acordo com o Banco Central Europeu, e uma taxa de produtividade de 1,5% entre 2023 e 2026, segundo o documento.

De acordo com o executivo, com o objetivo de "aumentar a parte do fator trabalho no produto, convergindo com a média europeia, é necessário acordar uma política de valorização dos rendimentos" assente na inflação, produtividade e num "adicional salarial".

"Tendo em conta estes pressuposto, para se alcançar o objetivo proposto, estima-se ser necessário um adicional salarial de 1,3 p.p. [pontos percentuais] -- traduzindo-se numa valorização nominal das remunerações por trabalhador de 4,8% em cada ano, em média, nos anos 2023 a 2026", pode ler-se no documento.

O Governo sublinha que "este adicional representará um aumento de aproximadamente 20% do rendimento médio por trabalhador em 2026 face a 2022".

Em contrapartida, IRC baixa

Adicionalmente, embora ainda não sejam claros os termos concretos, o Governo vai propor uma "redução seletiva do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) para empresas com contratação coletiva dinâmica, com valorização de salários e diminuição do leque salarial".

O Governo propõe ainda uma descida seletiva do IRC "para as empresas que invistam em I&D [Investigação e Desenvolvimento], reforçando as condições do Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE II) na componente do investimento direto".

A proposta do Governo aplica-se apenas ao setor privado.