Concorrência dá 'luz verde' à KKR para concentração na medicina reprodutiva

A Autoridade da Concorrência deu ‘luz verde’ à compra pela norte-americana KKR da IVI-RMA, empresa de medicina reprodutiva com sede em Espanha e clínicas em Lisboa e Faro, e de três gestoras de imóveis do grupo.

Segundo aviso publicado pelo regulador da concorrência na sua página de internet, a operação de concentração não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial, merecendo a não oposição, deliberada na terça-feira, à operação de concentração notificada pela pela KKR Inception BidCo, sociedade veículo detida por um fundo gerido por sociedades da KKR, resultante da aquisição do controlo exclusivo da IVI-RMA e das empresas Valwealth, IVI Activos e US Propco.

A KKR é uma empresa de investimento global que oferece alternativas para a gestão de ativos e mercados de capitais e soluções de seguros, controlando em Portugal nomeadamente a GeneraLife Clinics, com clínicas de procriação medicamente assistida em Lisboa e Porto.

A IVI-RMA presta serviços de procriação medicamente assistida, com clínicas de reprodução assistida em Lisboa e Faro.

A Valwealth, a IVI Activos e a US Propco gerem imóveis relacionados com o negócio do Grupo IVI-RMA, arrendados às empresas do grupo.