Jovens licenciados têm até domingo para concorrer ao programa de estágios da Administração Pública

Os jovens licenciados até aos 30 anos que procuram o primeiro emprego podem ainda candidatar-se à segunda edição do programa EstágiAP XXI, onde terão contacto direto com a Administração Pública. O período de candidaturas foi alargado até dia 2 de outubro de 2022, anunciou, esta terça-feira, o Governo.

Este programa tem mais de 1600 vagas e “é uma oportunidade para jovens licenciados exercerem funções adequadas às suas qualificações” em contexto de Administração Pública, explica o gabinete da secretaria de Estado da Administração Pública, em comunicado.

Assim, os jovens licenciados até aos 30 anos (à data de início do estágio) ou até aos 35 anos “se forem pessoas com deficiência e/ou com grau de incapacidade funcional igual ou superior a 60%” que procuram o primeiro emprego, ou mesmo um novo emprego que corresponda à sua área de formação, podem candidatar-se até domingo, 2 de outubro.

“Os estágios têm a duração de nove meses, a tempo completo ou parcial, e uma bolsa mensal correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior, acrescida de subsídio de refeição e de seguro de acidentes de trabalho”, indica a nota do Governo.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site específico acessível no portal da Bolsa de Emprego, onde também decorre todo o processo de candidatura.