Commerzbank mantém previsão de mais de 1000 milhões de euros de lucros apesar de impacto do mBank

O Commerzbank disse, esta terça-feira, que mantinha as previsões de ultrapassar os mil milhões de euros em lucros este ano, apesar do impacto de mais provisões na sua subsidiária polaca, mBank, segundo um comunicado divulgado.

A instituição alemã manteve as perspetivas, mas avisou que esta previsão “se mantém tendo em conta que as consequências económicas dos desenvolvimentos geopolíticos não se deterioram significativamente e que as incertezas em torno do fornecimento de energia não irão levar a provisões adicionais para futuras perdas de crédito”, destacou.

O mBank tinha já anunciado, recordou o Commerzbank, que tinha constituído novas provisões devido ao seu 'portfolio' em francos suíços (cerca de 490 milhões de euros), sendo que o total de provisões indexadas a moedas estrangeiras ronda os 1,43 mil milhões de euros.

Assim, “as novas provisões irão ter um impacto negativo correspondente nos resultados do Commerzbank no terceiro trimestre”, destacou.

Esta questão vem juntar-se a problemas já referidos pelo banco, devido a moratórias introduzidas pela legislação polaca no pagamento de hipotecas.

“Ainda assim, o Commerzbank espera um resultado operacional positivo no terceiro trimestre”, desde que as incertezas na área da energia não obriguem a mais provisões.