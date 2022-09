Aeroporto: Arnaut diz que o ex-ministro das Finanças João Leão foi "uma força de bloqueio" às obras de melhoria em Lisboa

José Luís Arnaut, presidente do Conselho de Administração da ANA, admitiu que as obras de melhoria do Aeroporto Humberto Delgado não avançaram ainda porque o ex-ministro das Finanças, João Leão, nunca criou a comissão que era preciso criar para que as obras fossem discutidas com o Executivo, e aprovadas por este, como obriga o contrato de concessão.

"Houve um conjunto das melhorias propostas pela ANA em 2020. Apesar do empenho de Pedro Nuno Santos houve uma força de bloqueio, o ministro [João] Leão", afirmou José Luís Arnaut, na sua intervenção na 6ª cimeira da Confederação do Turismo de Portugal, a decorrer hoje em Lisboa.

Qualquer obra que a Vinci queira fazer, enquanto concessionária, só a poderá fazer com autorização do ministério das Finanças, que terá de criar uma comissão para o efeito, explicou Arnaut. “Escrevemos seis cartas ao ministro [das Finanças] e ele nada disse”, lamentou. O projeto está no Governo desde 2020 e não é por falta de vontade nossa [ANA], da TAP e do Ministério das Infraestruturas, que não se fizeram", sublinhou ainda.

Arnaut defendeu que "são precisas obras urgentes para receber os passageiros" no aeroporto Humberto Delgado. E admitiu que as obras permitirão fazer 11 novas mangas, por exemplo.

"É uma obra que será feita por etapas", explicou. E avançou: "No próximo verão esperamos que esteja melhor".

TAP penalizada pelo atraso nas obras em Lisboa

Christine Ourmières-Widener, presidente da TAP, reconhece que a transportadora tem sido penalizada pelo atraso na obras no Aeroporto Humberto Delgado, situação que lamenta, admitindo que não espera que o aeroporto esteja com melhorias significativas em 2023.



"Era bom podermos trabalhar com um aeroporto com a sua capacidade total de funcionamento. E não estou a dizer isto apenas por causa das rotas, é importante ter uma melhor experiência para os passageiros", explicou. E detalhou: "Precisamos de mais mangas. Precisamos de melhorar a Portela, porque é a Portela que vamos ter para os próximos anos. Para 2023 precisamos de mais capacidade, agora estamos a 90% de 2019, mas para o próximo ano vamos estar nos 100%".

Christine Ourmières-Widener defendeu ainda: "no próximo verão vamos ter algumas mudanças, mas não significativos. Num ano as obras não vão estar concluídas. O próximo verão vai ser desafiante. Este desafio passa também por lidar com os reguladores como a NAV e ANAC". Precisamos de trabalhar juntos, apelou.



A presidente da TAP diz que não espera mudanças ao nível das infraestruturas para os próximos anos, daí a importância de melhorar o aeroporto de Lisboa. "Sabemos que estamos atrasados no novo aeroporto. Não esperamos mudanças para os próximos anos", afirmou.

Arnaut admitiu que antes de meados de 2024 não haverá nova localização



O presidente do Conselho de Administração da ANA lembrou ainda que a concessão da Vinci só termina em 2062, e que a concessionária tem três anos para negociar com o governo novos investimentos depois de atingidos certos parâmetros, que o gestor admite que serão atingidos no próximo ano.

Arnaut não acredita que haja uma escolha sobre a localização do novo aeroporto antes de meados de 2024.



"Há tanto ruído e afirmações fantasmagóricas que convém esclarecer que no contrato de concessão [assinado entre a Vinci e o Estado] há três parâmetros que quando se esgotarem têm de ser comunicados ao Estado, e nessa altura a ANA tem três anos para discutir a questão com o governo. Se não se chegar a acordo, o governo pode propor-nos uma solução no prazo de ano", afirmou. Os três parâmetros são os voos, os slots, e os passageiros, explicou.



"Esperamos que no próximo ano estes três parâmetros estejam atingidos. Depois temos três anos para negociar com o governo", afirmou.