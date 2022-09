Abertura em nota de otimismo no PSI e na Europa. Altri, grupo EDP e Jerónimo Martins dão impulso

O PSI abriu a sessão desta terça-feira, 27 de setembro, em alta de 1,3% para os 5477,17 pontos, num dia de valorizações na Europa. Depois de uma segunda-feira de quedas em Wall Street, as praças do Velho Continente abriram otimistas com o Stoxx 600, índice de referência para as ações europeias, a crescer 1,23%.

Em Lisboa, os maiores ganhos no início da sessão cabiam à Altri (+3,22% para os 5,16 euros), à Sonae (+2,08% para os 0,86 euros), e à Navigator (+1,66% para os 3,43 euros).

Três “pesos-pesados” do índice apresentavam valorizações substanciais à primeira hora da manhã: a EDP Renováveis avançava 1,53% para os 21,96 euros, a EDP crescia 1,35% para os 4,67 euros, e a Jerónimo Martins subia 1,25% para os 21,14 euros.

Destaque ainda para o BCP (+0,82% para os 0,14 euros) e para a Galp Energia (+0,68% para os 9,42 euros) nas valorizações desta terça-feira.

A Mota-Engil era, entre as 15 cotadas, a única que não valorizava, e mantinha-se inalterada nos 1,11 euros.