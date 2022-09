PSI inaugura semana a cair 0,72%

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,72% para os 5.445,22 pontos. A puxar o índice para o negativo estão o BCP e a Galp Energia, em contraponto à Navigator e Jerónimo Martins, que sobem.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma queda no índice PSI de 3,37% para 5.487,44 pontos com todas as cotadas em terreno negativo.

Desde 10 de junho passado, quando baixou 3,39%, que a Bolsa de Lisboa não registava uma queda tão acentuada, tendo a Galp liderado as descidas das 15 cotadas que integram o PSI.

Bolsas europeias mistas

As principais bolsas europeias estavam mistas, numa sessão que vai estar marcada pelos resultados das eleições gerais em Itália e pela queda da libra e do euro face ao dólar.

Às 09:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,29% para 389,27 pontos.

As bolsas de Paris, Frankfurt e Milão subiam 0,06%, 0,16% e 0,95%, enquanto as de Londres e Madrid se desvalorizavam 0,03% e 0,44%.

Além da subida das taxas de juro por diversos bancos centrais recentemente, hoje junta-se uma nova etapa política em Itália, resultante das eleições gerais de domingo, que já fez os juros das dívidas soberanas europeias dispararem para máximos de mais de cinco anos.